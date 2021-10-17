Жители и гости Суздаля, прогуливаясь мимо музея деревянного зодчества, замечали сказочную ...

Жители и гости Суздаля, прогуливаясь мимо музея деревянного зодчества, замечали сказочную расписную ладью. Она не похожа на другие местные плавсредства Каменки - современные речные трамвайчики и катамараны. Почему именно ладья? И кто пользовался ей три века назад? Об этом расскажут Виктор и Софья Анохины.На ладье, будто сошедшей с полотна Николая Рериха - по осеннему Суздалю, по некогда судоходной Каменке. Можно представить, каким видели город лодочники 17 века. Виды с плавсредства прежние - Кремль, стены Спасо-Евфимиева монастыря, Ильинская церковь.«Суда ходили здесь - ладьи. Баржи торговые. Такая лодка, как у нас, плоскодонка, не имеет киля, то есть лишнего погружения. У нас по документам она три с половиной тонны, как средний грузовичок».Несколько столетий назад подобная ладья пользовалась популярностью у торговцев. Тогда Каменка была полноводной и доходила до кремлевских валов. Речной путь был самым быстрым и безопасным. Современная ладья вмещает 12 человек. Это 11 пассажиров и капитан - Виктор Анохин.«Я родился в этом городе.. Всю жизнь прожил здесь. У нас большая семья. Один отец, мать, шесть сыновей, пацаны. Все с головой, с руками, работают. И я считаю, должен поддерживаться колорит города».Софья Анохина - выпускница Суздальского реставрационного училища. Поэтому роспись ладьи мастер взяла на себя. Она хотела сделать лодку яркой. Заметной с суши. Главное - чтобы вписывалась в ландшафт и архитектуру Суздаля. Девушка изучила , как расписывали ладью в старину. И выбрала разноцветный геометрический орнамент.«Смотрели в интернете, искали судна. Тоже из дерева, расписанные».Софья приехала в древний город из Московской области. Познакомилась с Виктором и осталась в Суздале. Сейчас они воспитывают маленькую Таисию.«И какой-нибудь человек из Москвы приезжает , который только на метро ездит.. И единственное, куда он может выехать - на речку в Подмосковье.. И они видят ладью, полностью деревянную.. С гвоздями! И, естественно, у них есть желание прокатиться».Сейчас туристический сезон закончен, судно отправится на реставрацию. В первую очередь поправок ждет нос корабля. Пока его временно украшает деревянная голова лошади.«Мы все планировали ее обрезать, вырезать, покрасить. Но недавно было принято решение, что будем готовить проект на голову дракона или ящерка огромного с руками, с ногами».Супруги хотят облагородить и причал. Установить возле него железные скульптуры. Виктор Анохин - мастер кузнечного дела.«Хотим сделать сказочно. Хотим сделать сказку!»Сейчас Суздаль утопает в золоте. А весной с ладьи будет виден город в цвету. Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.