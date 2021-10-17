Никаких средств связи с миром. Полное молчание девять дней. Только человек и природа. Медитации и...

Никаких средств связи с миром. Полное молчание девять дней. Только человек и природа. Медитации и погружение в себя.. Алена Маркелова из Владимира пошла на такой эксперимент. В специальном лагере в Крыму она полностью отказалась от общения. Зачем ей это было нужно? И что человек, прошедший практику "ретрита молчания", приобретает взамен? Мы побеседовали с Аленой.Алёна, в 21 веке очень сложно представить себе молчание. Даже если мы приходим в пустую квартиру, мы не одни. С нами смартфон. Это голосовые сообщения, мессенджеры.. Мозг постоянно занят. А вы молчали 9 дней. Получилось ли разгрузиться?- В первые дни - самое сложное, что предстояло мне - разгрузить свою голову. Остановить этот бесконечный поток мыслей.. И я погрузилась в это чувство, это было на третьем дне моего молчания. Поэтому все, что ожидало меня впереди, было для меня мистическим и интересным опытом.- Как все происходило? Вы, получается, общались записками? Это не возбранялось?А что было категорически запрещено?-В первый день у нас было собрание, где нам рассказали все правила ретрита. В этот же день мы сдали телефоны, мы узнали, что нельзя писать, читать и даже рисовать. Каждый день у нас был подъем в 5:30, отбой в 9 вечера.Была такая интересная практика, которая называется "дзен-ходьба". Это очень медленная ходьба, когда никуда не торопишься , тебе никуда не надо.. Ты просто смотришь вперед, идешь максимально медленно. И чувствуешь себя, свой поток энергии. И даже по городу можно так ходить медленно.. Включается такой внутренний наблюдатель.то вообще уникальное пространство, Бахчисарайский район. От Симферополя минут 45. В горах, где яблоневый сад, шикарный вид. С одной стороны встречаешь рассвет, с другой - провожаешь солнце.- Вы - ведущая праздников, постоянно должны быть на связи. Наверное, для человека с таким градусом общительности - это особенное испытание. Были ли мысли, что вы не сможете?- Нельзя было ни писать, ни говорить, ни читать. И я поняла, что у меня по приезде около 10 мероприятий, которые я веду и организую. И объем задач - не то чтобы большой. Ответственность большая. И я поняла, что мне нужно хотя бы один раз в два дня использовать телефон, чтобы быть на связи. Как же молодожены, как же корпоративные клиенты. И я написала организатору с просьбой разрешить мне в порядке исключения хотя бы ночью один раз в два дня пользоваться телефоном. На что мастер сказал мне "нет!". И тут во мне все взбушевалось, я подумала - как он не понимает? У людей свадьба, это самый большой праздник в их жизни. У меня такая ответственность, проекты..- Кто проходил с вами практику? Это были люди разные, но что-то их объединяет?- Я заметила, что это были люди совершенно разного возраста. Примерно от 20-22 до 65. И мужчины и женщины. Преобладала женская составляющая. Очень интересно знакомиться в последний день. Потому что все 9 дней полного молчания, я не знала, как зовут этих людей. Кто они, чем занимаются.Кто-то фотограф, кто-то учитель испанского. Были люди, которых привела туда судьба. Была девушка, которая упала с 15 этажа, осталась жива. И она практиковала рядом со мной.- Современному человеку, наверное, нужна такая практика.. Но что он получает в обмен на свое молчание?- Мне нравится молчать. И те, кто попробует это молчание, им тоже понравится. Потому что наши слова - это ресурс. И когда мы молчим, эта энергия самосохраняется внутри нас. И когда нам сказали, что мы можем говорить, мы поняли, что говорим уже по-другому. Если задуматься.. Я сидела, медитировала, молчала. И вроде бы ничего не делала. Но на самом деле - это большой труд. Ты сидишь в позе лотоса, закрыла глаза, раскрыла ладони..Ты не можешь получить какое-то материальное.. Ты этого не получишь, Может, получишь впоследствии, ноя не знаю, нужно это связывать или нет.. Но вот самоощущение - это то, с чем ты живешь каждый день. То, с чем ты просыпаешься и засыпаешь.