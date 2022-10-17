В целом Горьковская железная дорога перечислила в бюджеты 9,1 млрд рублей.

За январь-сентябрь 2022 года Горьковская железная дорога перечислила 9,1 млрд рублей налогов в консолидированные бюджеты регионов, на территории которых работает, а также во внебюджетные фонды. Как сообщает пресс-служба ГЖД, во Владимирской области перечислено 633,5 млн рублей налоговых выплат.В Нижегородской области выплаты составили больше 5,5 млрд рублей, в Республике Татарстан - 1 млрд рублей, в Кировской области – 798,6 млн рублей. В Удмуртской Республике перечислено около 572 млн рублей налогов, в Свердловской области – около 152 млн рублей, в Чувашской Республике – 233 млн рублей, в Республике Марий Эл – 35 млн рублей, а в Республике Башкортостан – 70 млн рублей.