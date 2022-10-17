В минувшие выходные в воинской части в Ковровском районе прошла встреча мобилизованных с известными...

В минувшие выходные в воинской части в Ковровском районе прошла встреча мобилизованных с известными актёрами и музыкантами. Подробности у Дмитрия Горкина.Эти песни знакомы всем и каждому. Годы Великой Отечественной войны подарили нам сотни проникновенных сюжетов и мелодий. И сегодня они звучат как никогда актуально. Особенно, когда в зрительном зале - военные.Андрей Ючко, начальник Дома офицеров ковровского гарнизона:- Ежедневно тут для военнослужащих проводится показ фильмов, показ концертов, местной самодеятельности, московской. Недавно из Питера были, ансамбль Александрова выступал. В следующие выходные опять они приезжают с концертом. То есть постоянно идёт какая-то культурно-досуговая программа.Этот концерт собрал свыше 400 военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации. Особый гость - Александр Цуркан, известный актёр, бывший член труппы "Театра на Таганке". Стихи, песни, рассказы, пожелания удачи - всё, что так необходимо бойцам сегодня для поднятия духа.Александр Цуркан, актёр:- И рад и благодарен за то, что прекрасный такой губернатор пришёл Александр Авдеев .который занимается сейчас очень серьёзно культурой, воспитанием молодого поколения в патриотическом духе, тем более здесь то сам бог велел. И это должно быть повсеместно по всей России, чтобы ребята, которые идут, чтобы они знали за что. Вот за этот куст рябины, за этот куст ракиты. За маму, за папу.Сергей Кашицын, заместитель председателя Совета народных депутатов г. Коврова:- Это необходимо делать, немного эмоциональной разгрузки - она поднимает тонус и в итоге хорошо сказывается на общем эмоциональном фоне бойцов.Такие концерты могут зарядить хорошей энергией и настроем на долгое время, уверены артисты. Поэтому без раздумий принимают приглашения и приезжают в военные части и гОспитали. Именно сегодня мобилизованным важна поддержка.Виктория Склянченкова, актриса Московского драматического театра "Сфера":- Здоровья, здоровья ещё раз здоровья. Сил, терпения, выдержки, самое главное в жизни это выдержка. И ещё всего самого доброго, и главное, чтобы все они вернулись непременно домой. Живые и здоровые.Дмитрий Новиков, актёр Московского драматического театра "Сфера":- А я бы сказал с Богом, всем им и каждому.Дмитрий Горкин, Егор Герасимов, Вести-Владимир.