Сильнее всего цены выросли в Пресненском районе.

Сильнее всего цены выросли в Пресненском районе.За год средняя стоимость "квадрата" в проектах бизнес-класса в столице выросла на 15,5% и достигла 444 тыс. рублей.Сильнее всего по сравнению с сентябрем прошлого года подорожал Пресненский район – почти на 52%, до 495 тыс. рублей за кв. м. На локальном рынке представлено две новостройки бизнес-класса – комплексы от группы "Кортрос" и от застройщика Forma.На четверть подорожали новостройки в Савеловском районе, до 424 тыс. рублей за кв. м. Здесь реализуется один жилой комплекс – от девелопера MR Group.На 23% подорожал бизнес-класса в Лефортово, до 391 тыс. рублей. Здесь в продаже находятся два проекта – "" от "Донстроя" и "Лефорт" от застройщика "Интерфлора".Самый доступный бизнес-класс представлен в районе Филевский парк, где средняя цена кв. м за год выросла на 1%, до 368 тыс. рублей.