Сейчас на предприимчивую даму возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте.

Во Владимирской области цыганка задержана за подмену денег на билеты «Банка приколов». Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.В Киржаче 71-летняя местная жительница пожаловалась в полицию на прохожую, которая обманула её при обмене денег. На улице к женщине подошла незнакомка и предложила помочь в якобы проводимом обмене средств на купюры нового образца. Доверчивая бабушка пригласила злоумышленницу к себе домой, где передала 225 тысяч рублей взамен на «новые деньги». Впоследствии пенсионерка поняла, что вместо новых купюр она получила билеты «Банка приколов».Оперативники установили машину, на которой скрылась подозреваемая, а также её личность. Ранее судимая за мошенничество и кражи 57-летняя цыганка сначала приехала в Петушинский район, а потом на такси отправилась в Киржач, где и кинула пожилую женщину на деньги.Таксист, который возил преступницу, рассказал, что клиентка уже несколько раз его для поездок. Аферистка якобы занималась продажей мёда. К слову, у пассажирки всегда были с собой банки с продуктом, из-за чего у водителя не было сомнений в истиной цели цыганки.Полицейские, понимая, что преступница продолжит свои поездки, задержали её в Петушинском районе. Сейчас на предприимчивую даму возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте.