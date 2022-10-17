Шура стал первым участником, который снял маску в новом проекте СТС. Он скрывался в костюме Попкорна. Но музыкант и шоумен посчитал свой уход из шоу Маска. Танцы несправедливым.

Шура стал первым участником, который снял маску в новом проекте СТС. Он скрывался в костюме Попкорна. Но музыкант и шоумен посчитал свой уход из шоу "Маска. Танцы" несправедливым.По словам музыканта, ему достался самый тяжелый костюм. "Мне сразу не повезло, я выбрал не ту маску, — считает певец. — Было шестнадцать масок. И надо же, меня угораздило выбрать самую тяжелую. Не знал, что делать: давление скачет, голова заваливается назад. Какие тут танцы!"О том, что в костюме Попкорна танцует именно Шура, догадывались практически все члены жюри. Правда, самым проницательным оказался опытный судья Тимур Родригез, который ранее раскрывал звезд в течение трех сезонов "Маски". "Родригез много раз меня показывал в разных шоу. Он конкретно знает, как я двигаюсь, хорошо меня изучил, — признавался Шура. — Конечно, мне было обидно. Только вышел на сцену, и сразу Родригез начал говорить, что это я".По правилам в шоу участвуют четырнадцать звезд, а пять членов жюри с помощью подсказок пытаются угадать, кто скрывается за маской. После выступления героев зрители выбирают номинантов на выбывание. В финале выпуска одну звезду спасают они, а вторую — жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает проект.