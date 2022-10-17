Столица продолжит помогать призывникам в воинских частях и их семьям. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин, комментируя завершение частичной мобилизации в Москве.

Столица продолжит помогать призывникам в воинских частях и их семьям. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин, комментируя завершение частичной мобилизации в Москве.Парламентарий отметил, что не сомневался в том, что Москва сможет направить необходимое число призывников."После моего предыдущего поста о мобилизации в Москве сразу несколько военкоров, ребят отсюда, с передовой, писали, что постоянно встречают на фронте москвичей — добровольцев и кадровых военных", – Саблин в своем телеграм-канале.Депутат отметил личное участие мэра Москвы Сергея Собянина в помощи призывникам и их семьям. Москва оперативно оказывает им поддержу в полном объеме и без дополнительных просьб, добавил Саблин.Столица полностью выполнила задачи по частичной мобилизации. Призывные пункты закрываются в 14:00 17 октября. Об этом в своем блоге мэр Сергей Собянин.Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов проведению частичной мобилизации в столице. Депутат отметил, что сотни москвичей пришли в военкоматы добровольно.Напомним, что в начале октября мэр подписал указ о дополнительной социальной поддержке семей мобилизованных. Меры касаются детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, супругов и других членов семьи. Власти столицы приняли решение дополнительно мобилизованным 50 тысяч рублей в месяц.Также в столице действует центр поддержки семей мобилизованных. Он расположен по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Центр работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Подробнее – в "Дни.ру".