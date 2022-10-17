Указ подписал губернатор Александр Авдеев.

Александр Авдеев утвердил размер единовременной выплаты для добровольцев, отправившихся в зону СВО. Они получат по 100 тысяч рублей.«Средства могут получить добровольцы и бойцы, заключившие контракт не с 1 июля, как было ранее, а с 24 февраля по 31 декабря текущего года», - подчеркнул глава Владимирской области.Соответствующий указ уже подписан. Департамент соцзащиты переведёт средства на карты солдат сразу после получения списков из военкоматов.Как добавил Александр Александрович, мобилизованным владимирцам выплаты уже начали поступать.