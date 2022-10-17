Указ подписал губернатор Александр Авдеев.
Александр Авдеев утвердил размер единовременной выплаты для добровольцев, отправившихся в зону СВО. Они получат по 100 тысяч рублей.
«Средства могут получить добровольцы и бойцы, заключившие контракт не с 1 июля, как было ранее, а с 24 февраля по 31 декабря текущего года», - подчеркнул глава Владимирской области.
Соответствующий указ уже подписан. Департамент соцзащиты переведёт средства на карты солдат сразу после получения списков из военкоматов.
Как добавил Александр Александрович, мобилизованным владимирцам выплаты уже начали поступать.