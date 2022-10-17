17 октября церковь чтит священномученника, обращенного в христианство в 1 веке нашей эры и казненного за отказ отречься от Господа.

17 октября церковь чтит священномученника, обращенного в христианство в 1 веке нашей эры и казненного за отказ отречься от Господа.История17 октября 2022 года православные празднуют Ерофеев день. В народе этот праздник ассоциировался с приходом первых серьезных зимних холодов, а также с торжеством нечисти в лесах, потому охотой и сбором грибов на Ерофеев день не занимались, боясь потревожить леших.Приметы и традицииПо народным преданиям нужно было продержаться лишь этот день и тогда проклятой нечисти не бояться вплоть до первого тепла.Если цвет беличьей шкурки изменился, то зима будет морозной;Если снегири пели сидя на изгороди, то это предвещало облачность и дождливую погоду;Вечером заря багряная – следующий день будет ветреным;Если 17 октября выпадал снег, то спустя полтора месяца зима вступит в свои права.Что нельзя делать 17 октября 2022 годаНа Руси не ходили в лес, где можно было столкнуться с лешим. Люди старались проводить время дома. Также на эту дату не назначали свадеб — брак не принесет счастья. Девушкам запрещено разговаривать с незнакомцами — они могут оказаться злыми духами, которые наведут порчу.