Несмотря на некое снижение, на 0,9%, показатель, характеризующий обесценивание денег, продолжает оставаться на высоком уровне.

Во Владимирской области годовая инфляция составляет 15,47%. Об этом эксперты Отделения Владимир Банка России.Несмотря на некое снижение, на 0,9%, показатель, характеризующий обесценивание денег, продолжает оставаться на высоком уровне. При этом уровень роста цен в 33-ем регионе выше, чем в среднем по ЦФО - 14,18% и 13,68% соответственно.В сравнении с сентябрём прошлого года еда подорожала на 17,31%. При этом фрукты и овощи подешевели на 4,56%. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары достигает 17,43%. Увеличение стоимости на оказание различных услуг составило 9,35%.