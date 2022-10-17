В столице подвели итоги конкурса грантов мэра Москвы. В нем участвовало более 900 некоммерческих организаций.

В столице подвели итоги конкурса грантов мэра Москвы. В нем участвовало более 900 некоммерческих организаций.По результатам конкурса поддержку в размере до пяти миллионов рублей получат 227 некоммерческих организаций. Они направят эти средства на реализацию социально ориентированных проектов.Некоммерческие организации участвовали в конкурсе по 12 номинациям. Они представили проекты по интеллектуальному развитию детей, популяризации здорового образа жизни, развития спорта и культуры и прочее.Так, один победителей намерен провести конкурс среди молодых музыкантов. Также получатели грантов организуют литературные вечера для школьников и студентов, молодежный фестиваль дрон-рейсинга и киберспорта и многое другое.Глава Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что в этом году общий объем грантовой поддержки увеличен в полтора раза – с 400 до 600 миллионов рублей. В столице будет еще больше социально важных инициатив, подчеркнула она.Гранты мэра Москвы на проекты некоммерческих организаций выделяются с 2002 года. За 20 лет столица поддержала порядка трех тысяч программ.Зарегистрированные больше года некоммерческие организации могут претендовать на грант до пяти миллионов рублей. НКО, которые только недавно начали деятельность, получают до 500 тысяч.Напомним, что в декабре прошлого года в столице конкурса грантов "Москва – добрый город". 102 НКО разделили между собой призовой фонд в размере 400 миллионов рублей.