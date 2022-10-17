Икра и рыба Камчатки: чавыча, белорыбица, палтус, нерка, кИжуч, белуга – все многообразие рыбы можно найти в Полярисе. Главная особенность Камчатской рыбы – 100% натуральность. Ее не

Икра и рыба Камчатки: чавыча, белорыбица, палтус, нерка, кИжуч, белуга – все многообразие рыбы можно найти в Полярисе. Главная особенность Камчатской рыбы – 100% натуральность. Ее не выращивают искусственно. В центральную Россию она доставляется самолётами прямо с Камчатки и, соответственно, не замораживается, сохраняя все свои полезные свойства. Коптится только на натуральных опилках яблони, вишни и