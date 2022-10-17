Администрация Владимирской области информирует, что на борьбу со снегом и гололёдом на наши дороги...

Администрация Владимирской области информирует, что на борьбу со снегом и гололёдом на наши дороги этой зимой выйдут до 400 единиц техники, в том числе:155 комбинированных дорожных машин;95 тракторов;67 погрузчиков;89 автогрейдеров;экскаваторы, бульдозеры и снегоочистители.В настоящее время технику проверяют и ремонтируют, закупают новое оборудование и материалы, сообщили в Департаменте транспорта.Также заготовлено более 90 000 тонн песчано-соляной смеси, что составляет 56% от необходимого количества, свыше 76 тыс. кубометров песка (86%) и 16 тыс. тонн соли (56%).Оставшееся количество материалов будет доставлено до конца октября, сообщает владимирцам в своём официальном telegram-канале администрация Владимирской области.Фото: Pxfuel.com