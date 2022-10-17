Евгений Петросян на старости лет лишился дорогого.

Евгений Петросян на старости лет лишился дорогого.Брак знаменитого комика с молодой помощницей в свое время наделал очень много шума! Неудивительно, ведь из-за внушительной разницы в возрасте Татьяна Брухунова, можно сказать, в дочери годится своему возлюбленному! Однако этот факт не повлиял на старика Евгения Петросяна: он повел благоверную под венец, а после у пары родился сын, которому дали имя Ваган.Новые отношения юмориста, к слову, стали шоком не только для поклонников, но и для членов его семьи: взрослая дочь Виктория, в которой артист души не чает, бросила отца в самый сложный момент – когда его бесконечные суды с Еленой Степаненко были в самом разгаре. Наследница неожиданно встала на сторону мачехи, а вот молодухе шанса не дала.Поклонники Евгения Петросяна все же таили надежду на то, что родственники наладят контакт. Накануне в День отца подписчики Татьяны Брухуновой решили задать ей вопрос, касающийся отношений комика с его 53-летней дочерью. "Вы теперь одна дружная семья?" – спросила пользовательница.Однако ответ экс-помощницы звезды явно народ не порадовал."К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним", – написала молодая мама, добавив, что два взрослых человека в праве сами решать, общаться или нет.Получается, что любимая женщина бросила Евгения Петросяна на произвол судьбы, ведь, очевидно, что, живя за бугром, Виктория даже не интересуется, как поживает ее старый родственник в руках новой жены.