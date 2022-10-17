Мы уже рассказывали о жительнице Судогды – Марине Лукьяновой-Морозовой, которая стала «Вице-миссис...

Мы уже рассказывали о жительнице Судогды – Марине Лукьяновой-Морозовой, которая стала «Вице-миссис Россия EUROPE 2022».Красавица эффектно представила Владимирский регион и ей предложили стать лицом Москвы уже на следующем международном этапе.Конечно, в условиях происходящего в мире, это стало смелой авантюрой.В минувшие выходные – уже в Болгарии проходил финал международного конкурса красоты и материнства «MRS. EUROPE 2022».Марина Лукьянова в своих социальных сетях делилась подробностями происходящего: любопытными замечаниями и совместными фотографиями с другими конкурсантками из разных стран мира: «Ужин с участницами и организаторами конкурса Миссис Европа 2022. Познакомились с представителями разных уголков нашей планеты. Дружелюбная и прекрасная атмосфера. Очень приятно, что, не смотря на незнание английского, мы все находим общий язык…»Девушка смело фотографировалась c флагом России на фоне Храма-памятника Святого Александра Невского — кафедрального собора Болгарской Православной Церкви.В финальный день международного конкурса стало известно, что Марина Лукьянова-Морозова стала «Mrs. Europe PERFECTION».Жительница Судогды написала на свой странице Вконтакте: «Если бы не политика, мы бы взяли первое место!»Фото: официальная страница Вконтакте Марины Лукьяновой-Морозовой, личный архив