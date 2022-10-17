Ранее она стала 4-ой вице-Миссис Россия EUROPE 2022, Миссис Русская Краса 2022 и одержала победу в специальной номинации от глянцевого журнала SPECIAL.

Марина Лукьянова-Морозова из Судогды получила титул «Mrs. Europe PERFECTION» на международном конкурсе красоты в Болгарии. Ранее она стала 4-ой вице-Миссис Россия EUROPE 2022, Миссис Русская Краса 2022 и одержала победу в специальной номинации от глянцевого журнала SPECIAL.Её конкурентками стали самые красивые замужние дамы со всей планеты.«Все относились с интересом, но без агрессии. Многие хотели сфотографироваться. Директор из Сербии все время говорил: «Браво, Москва! Бьютифул!», - написала Марина соцсетях.Девушка даже сфотографировалась c российским флагом на фоне кафедрального собора Болгарской Православной Церкви - храма Святого Александра Невского.По итогам конкурса она победила в номинации «Миссис Совершенство».