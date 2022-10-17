Главе администрации внесено представление. Прокуратура пытается заставить чиновников демонтировать постройку.

В Александровском районе прокуратура требует снести аварийный дом. Он расположен на Красноармейском переулке в городе Карабаново.Ещё в 2009 году постройку признали непригодной для проживания. Жители расселены 2011 году. Однако доступ внутрь помещений открыт, ограждение отсутствует. Никаких строительных или восстановительных работ не ведётся. Объект не законсервирован. По мнению прокуроров, всё вышеперечисленное создает угрозу жизни и здоровью жителей.«Администрацией Карабанова не принято мер, препятствующих несанкционированному доступ посторонних в здание. Контракт на демонтаж не заключён», - выяснили в надзорном ведомстве.По результатам проверки главе мэрии внесено представление. Нарушения пока не устранены.