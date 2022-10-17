Военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев сообщил о закрытии мобилизационного пункта в здании Театра Романа Виктюка. В понедельник, 17 октября, мэр Сергей Собянин сообщил о завершении призыва в столице.

Военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев сообщил о закрытии мобилизационного пункта в здании Театра Романа Виктюка. В понедельник, 17 октября, мэр Сергей Собянин сообщил о завершении призыва в столице.Москва полностью выполнила план по мобилизации, поставленный министром обороны РФ, заявил Тригилев. Военком отметил, что многие жители столицы не стали дожидаться повестки и добровольно прибыли на пункты призыва."При этом пытались переубедить комиссию, при том, что имели не самое хорошее здоровье, что они годны и готовы служить", – рассказал Тригилев. Его слова передает Агентство городских новостей "Москва".Несмотря на завершение частичной мобилизации, москвичи продолжают записываться добровольцами. Желающие могут прийти в пункт отбора по адресу: Варшавское шоссе, д. 83, стр. 1.О завершении частичной мобилизации в Москве 17 октября мэр Сергей Собянин. Призывные пункты закрылись в 14:00.Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов проведение частичной мобилизации в столице. Сотни москвичей пришли в военкоматы добровольно, отметил парламентарий.Напомним, что в начале октября мэр подписал указ о дополнительной социальной поддержке семей мобилизованных. Меры касаются детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, супругов и других членов семьи. Власти столицы приняли решение дополнительно мобилизованным 50 тысяч рублей в месяц.Также в столице действует центр поддержки семей мобилизованных. Он расположен по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Центр работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Подробнее – в "Дни.ру".