Футбольный клуб Муром, лидирующий в первенстве России второго дивизиона продлил свою...

Футбольный клуб "Муром", лидирующий в первенстве России второго дивизиона продлил свою беспроигрышную серию до девяти матчей.В минувшие выходные муромляне на своем поле обыграли вологодское Динамо. Красно-черные вышли вперед на двенадцатой минуте. Никита Голуб реализовал пенальти, заработанный Дмитрием Сысуевым. Во втором тайме хозяева могли удвоить преимущество, но гостей спасал голкипер. Владимирское Торпедо тур пропускало.Уже в среду, в семнадцатом туре, черно-белые сыграют в гостях с костромским Спартаком, а футбольный клуб Муром отправится в Москву, где в четверг встретится со второй командой столичного "Торпедо".