Чем запомнится минувшая неделя в сети? Что обсуждали пользователи региона? Чем делились? Наш эфир...

Чем запомнится минувшая неделя в сети? Что обсуждали пользователи региона? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Я передаю слово моей коллеге Марии Платанюк.Искренняя поддержка наших бойцов, новая партия помощи Докучаевску, осенние зарисовки и лунная галерея. Сетевое за неделю- прямо сейчас.Начнём с главной темы- частичной мобилизации. В сети- кадры из ковровского окружного учебного центра. Этим видео делится Администрация Владимирской области. (аккаунт администрации Владимирской области)В ролике - рассказ о подготовке, которую проходят наши земляки. Тактической, медицинской, боевой. У ролика- почти 62 тысячи просмотров."Все кого я вижу, настоящие мужчины. Здесь настоящие парни, те, которые готовы защитить свою мать, своих детей".Подслушано в Гусе рассказывает о письмах поддержки, которые пишут нашим бойцам жители Владимирской области. (ВК Подслушано в Гусе)Вот, к примеру, послание от обычной русской женщины Надежды Николаевны. "Ребята, я точно знаю, что Россия победит!". Вместе мы сила!!!Здесь же - привет от самих бойцов из Ковровской учебки. В том числе- музыкальный. У этих кадров- почти 30 тысяч просмотров. Жители Владимирской области в сети аплодируют гитаристу.- Детство золотое, проходит, ну и пусть!Также в пабликах региона - первые заморозки. (ВК AlexAutoLive).Это осенний морозец на озере Дичковском. Минус пять. Фото от Юрия Амбарова. Морозный привет из АлексАвтоЛайф. И напоминание- будьте осторожны на дорогах. (Подслушано во Владимире).Сигнал-из посёлка Головино. На улице Гагарина насквозь прогнил электрический столб. Люди просят принять меры. (AlexAutoLive).Ещё один сигнал из Александрова- вторую неделю на улице Пионерской над тротуаром низко висит провод. По этому тротуару дети ходят в школу. Это двор на улице Терешковой. Во дворе сгорел автомобиль. Видео с оживленной трассы. Вот так александровцы перебегают дорогу. Здесь же- о бездорожье. Вот такая дорога, к примеру, на улице Воронцова.В "Подслушано в Гусе" - экологическая тревога. ( ВК Подслушано в Гусе).Жители интересуются, на законных ли основаниях вырубается лес близ районного центра. Серия снимков - в местном паблике. (ВК Типичный Докучаевск).Паблик города, подшефного Владимирской области рассказывает об очередной партии гуманитарной помощи от 33-его региона. Владимирская область доставила учебники для старших классов, посуду и столовые приборы для школ и детских садов. Также благотворительный фонд "Близкие люди" передал докучаевцам пиломатериалы, строительные леса, металлические двери, трубы, шпаклёвку.Подслушано Кольчугино делится видео, снятом возле Крымского моста. (ВК Подслушано Кольчугино)Коптеры в ночном небе "написали" символичные слова :"МЫ ВМЕСТЕ". (ВК Подслушано во Владимире)Владимирское сообщество вспоминает спортивную легенду. 14 лет назад в октябре под колёсами машины пьяного лихача погиб олимпийский чемпион, прославленный лыжник Алексей Прокуроров. (AlexAutoLive)АлексАвтоЛайф делится ретро-снимком. Год 1965-ый. Карабаново. Вид на старый деревянный Красный мост. (Судогда ТВ).В судогодском сообществе- рейтинг самых коротких улиц в России. Одна из них, как выясняется в Судогде.Также в Судогда ТВ- змеи в судогодских лесах. Уже октябрь, но они всё еще продолжают вести активный образ жизни. Здесь же - дары леса. Вот такие белые грибы в лесах у посёлка Ставрово Собинского района. Попадаются и совсем удивительные трофеи.. Как вам, к примеру, такой экземпляр? (Подслушано Кольчугино)Дополнит обзор вот такие вечера близ Кольчугино от Паши Гаврилова и лунная галерея. Спутник земли, запечатлённый в разную погоду. Снимки Екатерины Анкудиновой.Ваших ярких фото и видео ждем в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК Владимир Вконтакте, следите за нами и в телеграм.Наш девиз неизменен - ВестиВместе. До встречи!