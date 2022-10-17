Управление гражданской защиты города Владимира напоминает, что при обнаружении подозрительных...

Управление гражданской защиты города Владимира напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо:немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы, о его внешних признаках, местонахождении и времени обнаружения;дождаться прибытия сотрудников полиции, обеспечить неприкосновенность места нахождения подозрительного предмета, удалить посторонних лиц на безопасное расстояние, не допускать паники.На заметку!Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т.п.Категорически запрещается:предпринимать какие-либо действия с обнаруженным предметом;оказывать температурное, звуковое, механическое, электромагнитное воздействие на предмет;использовать вблизи данного предмета средства радиосвязи.И помните, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты!Номера телефонов экстренных оперативных служб (с городского/сотового телефона): пожарных и спасателей - «01»/«101», полиции - «02»/«102». Единый номер телефона экстренных оперативных служб - «112».Фото: Pxfuel.com