Управление гражданской защиты города Владимира напоминает, что при обнаружении подозрительных...
Управление гражданской защиты города Владимира напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо:
немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы, о его внешних признаках, местонахождении и времени обнаружения;
дождаться прибытия сотрудников полиции, обеспечить неприкосновенность места нахождения подозрительного предмета, удалить посторонних лиц на безопасное расстояние, не допускать паники.
На заметку!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т.п.
Категорически запрещается:
предпринимать какие-либо действия с обнаруженным предметом;
оказывать температурное, звуковое, механическое, электромагнитное воздействие на предмет;
использовать вблизи данного предмета средства радиосвязи.
И помните, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты!
Номера телефонов экстренных оперативных служб (с городского/сотового телефона): пожарных и спасателей - «01»/«101», полиции - «02»/«102». Единый номер телефона экстренных оперативных служб - «112».
Фото: Pxfuel.com