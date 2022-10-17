Выбор народа- вместе навсегда. Наш эфир продолжит новая серия проекта Моя Россия ГТРК Владимир....

Выбор народа- вместе навсегда. Наш эфир продолжит новая серия проекта "Моя Россия" ГТРК "Владимир". Сегодня - рассказ об укреплении гражданского единства во Владимирской области. Какой вклад вносят сами национальные организации? Почему россиянин- это звучит ГОРДО? Слово Марии Платанюк.Этот памятный гранитный знак- символ и напоминание. Наша единство- та же твердыня. Фраза «Где единение, там и победа», высеченная на 14 языках народов, которые проживают во Владимирской области, сегодня, во время новых вызовов и угроз, обретает ещё более важный смысл, уверен владимирец Самвел Мстоян, председатель езидской общественной организации «Месопотамия».Самвел Мстоян, председатель езидской общественной организации «Месопотамия»:- Пришло сейчас как раз то время, когда мы должны показать, доказать, что мы едины. У нас Россия- многонациональная страна. Мы все, проживающие в России, мы одна российская нация и мы должны сплотиться. Мы счастливы, что мы живём в России, и не надо нас с толку сбивать. Единение сейчас очень важно для нас.Каменная книга возле областной научной библиотеки была открыта в 2016-ом. Авторы монумента – Игорь Черноглазов, Валентина Землянская, Евгений Степанов. Памятный знак- отражение того, к чему стремятся все национальные общественные организации Владимирской области- объединить народы, подчеркивает Самвел Мстоян.Езид по происхождению, уроженец Армении в России Самвел Саидович живёт больше 40 лет.Самвел Мстоян, председатель езидской общественной организации «Месопотамия»:- Я сам сельский парень. У нас село огромное - 5 тысяч человек. Выписывал «Комсомольскую правду» я единственный в селе. У меня было 3 мечты, связанные с Россией. Побывать в русской деревне, полежать на русской печи, и побывать на русской свадьбе.В России пустил корни, вырастил детей, воспитывает внуков. И уверенно заявляет, счастлив быть россиянином.Самвел Мстоян, председатель езидской общественной организации «Месопотамия»:- Звучит это гордо. Мы огромная страна. У нас завистников очень много. Кругом. Друзей, к сожалению, очень мало. Завистников много. И мы должны отстоять свою гордость, честь и свою страну…День Великой Победы. Огромная река людской памяти и во Владимире. Единым строем- в галерее родных лиц- вместе с потомками- те, кто отстоял страну тогда, в 1945-ом. Сломав хребет фашизму. Бессмертный полк – самая народная акция в честь Дня Великой Победы доказывает: наша общая память жива. Никто не забыт, ничто не забыто. В этот день – с портретами своих героев идут представители разных национальностей. Победа была одной на всех. Каждый год в Бессмертном полку - и семья Самвела Мстояна. О героях он рассказывает внукам. С этими портретами они идут в колонне Бессмертного полка. Знаменитый езид Саманд Алиевич Сиабандов, подполковник, Герой Советского Союза и родной человек- Чачо Тамоевич Кочоян, старший сержант.Самвел Мстоян:- Дядя, дедушкин брат, он тоже воевал, был в Таманской дивизии, в 89-ой дошёл до Берлина. Это была Великая Отечественная война, горе было у всех советских людей… Нет уже той страны, но мы-то есть. Мы должны чтить их память. Благодаря им мы сейчас живы.Представители разных народов, живущие во Владимирской области, отмечают все государственные праздники. День России, День Конституции, День народного Единства, но именно День Великой Победы называют самым святым. Без уважения к прошлому нет будущего, уверен Самвел Мстоян. Сегодня он вновь пришёл к мемориалу. Чтобы возложить к Вечному огню букет красных гвоздик. Отдать дань памяти героям Отчизны.Самвел Мстоян:- Для нас они выстояли Победу. И мы не имеем никакого права- ни морального, ни физического- забывать об их подвиге. Сейчас нас вновь испытывают на прочность. Но мы сильны. И победа будет за нами...Бережно память о своём герое хранит и семья Макадеса Муртазина. Председателя совета «Автономии татар Владимирской области». Его назвали в честь деда, участника Великой Отечественной войны, артиллериста Макадеса Алиевича Муртазина. Недавно сочинение ветерану посвятил его правнук.Макадес Муртазин, председатель Совета владимирской региональной общественной организации «Автономия татар Владимирской области»:- Мой дед, в честь которого мне дали имя, он в 1941-ом окончил педагогический техникум в Мордовской СССР. Учитель начальных классов. И он ушёл на фронт через несколько месяцев после окончания. Не успел поработать в школе. Их в семье ушло 5 человек, пятеро братьев. Вернулся он один.Абос Уциев показывает кавказский кинжал с гравировкой: "Кинжал в руках глупца нетерпелив, кинжал в руках у мудреца нетороплив".С этим изречением мудрецов Кавказа Абос Уциев- сын чеченского народа- согласен. Настоящий мужчина должен в случае необходимости защитить семью и Родину. Абос Ховкаевич- руководитель молодой общественной организации- Ассамблеи народов Владимирской области не сомневается: инструментом должен быть всё-таки диалог. Ассамблея народов Владимирской области- будто сама Россия в миниатюре. Многонациональная, многоконфессиональная, единая. Решающая важнейшие задачи.Абос Уциев, председатель Ассамблеи народов Владимирской области:- Уважение, взаимотерпимость, взаимолюбовь. Красивое такое слово- толерантность. Проявление толерантности. Сохранение традиционных ценностей. Это семейные ценности. Они в основе любой национальности одинаковы.Все проекты «Ассамблеи народов Владимирской области» направлены на укрепление межнациональной дружбы. И конечно, особые даты в календаре- государственные праздники. А события- те, что раскрывают яркую палитру национальных культур.Абос Уциев, председатель Ассамблеи народов Владимирской области:- Мы проводим такой праздник «Многоликий Владимир» в День города. Мы организовываем свою отдельную площадку. Где мы, общественные организации, устраиваем свою кухню- таджики, узбеки, свою атрибутику… У нас есть свои группы художественной самодеятельности- песни, танцы. Мы вносим свой вклад. Мы показываем, что мы едины.Во время пандемии Ассамблея народов благодарила врачей, мужественных борцов с коронавирусом, проект ко Дню народного единства- конкурс роликов «Палитра национальных красок глазами молодёжи».Все инициативы «Ассамблеи» доказывают: народы нашего региона горды быть частью одной великой страны.Абос Уциев, председатель «Ассамблеи народов Владимирской области»:- Любой человек, какой бы он ни был национальности, он воспринимает Россию, как Родину.Это его Родина. Россия и моя Родина. Я здесь родился, здесь живу. И люди своим примером доказывают, что они патриоты своей родины…Одними из учредителей Ассамблеи стали казаки региона. Атаман Военно-патриотического Союза казаков Владимирской области Степан Буянов рассказывает: цели Ассамблеи чётко прописаны и в Уставе. Но появлению организации предшествовали годы совместной работы.Степан Буянов, председатель Военно-патриотического Союза казаков Владимирской области:- Это укрепление национального единства, это дружба народов и патриотизм, воспитание патриотизма в молодом поколении. * Мы тесно между собою дружим, все руководители. И мысль уже такая назревала- о создании Ассамблеи. И в прошлом году мы уже окончательно пришли к выводу, что такая организация нужна…Ассамблея народов поддерживает и в трудную минуту. Весной этого года, когда Владимирская область вместе со всей страной принимала вынужденных переселенцев из республик Донбасса и Украины, представители Ассамблеи общими усилиями помогли людям наладить быт. Это была акция от сердца.Степан Буянов, председатель Военно-патриотического Союза казаков Владимирской области:- В этом году, по весне, мы участвовали в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса, которых разместили в Камешковском районе. Мы собирали средства, на которые купили стиральные машины,электрочайники, СВЧ-печи…Украины, в которой родилась Оксана Мельникова, давно нет. То, что в последние годы происходило на её родине Оксана наблюдала с горечью и болью. Оксана – руководитель общественно-культурного центра Украины «Содружество» родилась в Луганской области. И больше двадцати лет живёт во Владимире. В 2014-ом, когда Украина начала убивать мирных граждан на Донбассе, Оксана помогала первой волне переселенцев. Делает она это и сейчас.Оксана Мельникова, руководитель общественно-культурного центра Украины «Содружество»:- В основном помощь была нужна консультационная. Мы стараемся помочь. Я несколько раз была в ПВРе на Добросельской. Разговаривала с людьми. * Всё единение начинается с людей. С каждого человека, абсолютно с каждого. И те люди, которые приехали, они являются частью нашей большой семьи, нашего государства.Исторические события 2022-ого доказали: Россия своих не бросает. В единстве- наша непобедимая сила. 30 сентября в состав Российской Федерации официально вошли ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье. Самое активное участие в референдумах, которые предшествовали подписанию договоров в Кремле, приняли и вынужденные переселенцы, которые обрели дом во Владимирской области. Со слезами на глазах люди говорили: быть с Россией многострадальный народ Донбасса мечтал давно.Марина Журавлёва, вынужденный переселенец, уроженка Донбасса:- Мы этот день ждали. С 2014-ого. Мы очень рады, что нас присоединят к России.Это событие политики, общественники, граждане России называют торжеством правды и справедливости. Исторической и человеческой. Россиянам как и прежде предстоит достойно выдержать экзамен на силу, единение и верность Отечеству. Так было всегда.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания области, директор владимирского филиала РАНХИГС:- Я уверен, что этот день мы будем отмечать каждый год. Уверен, что мы демонстрируем всем странам мира, во-первых, величие нашей страны, во-вторых, верность своему слову. Мы обещали сделать это, мы это сделали. И сегодня мы единственная страна в мире, которая может уклоном- это действительно Россия.Сохранение мира и согласия - общая цель, которая объединяет представителей 115 народностей нашего региона. Недавно у национальных сообществ области появился свой дом. Он так и называется- Дом дружбы народов Владимирской области. Официальный адрес уже есть- это исторический особняк на улице Гагарина. Бывшей Царицынской. Под государственную организацию для национальных диаспор его освободил департамент природопользования. Учредителем нового бюджетного учреждения стал департамент региональной политики. Дружба и добрососедство- основа межнационального единства и мира в 33-ем регионе.Осязаемый результат сплоченности народов и диалога культур – яркие этнопроекты нашего региона. Это очередной фестиваль под открытым небом в древнем село Гнездилове. В нескольких километрах от Суздаля. В этом году яркий калейдоскоп традиций и культур сиял даже под проливным дождем. Фестиваль в Гнездилове открыл новые страницы этноэнциклопедии владимирского края. Организатор «Диалога культур» общественник Сергей Нечаев подчеркивает: символична и сама площадка.Сергей Нечаев, организатор межнационального фестиваля "Диалог культур", автор проекта:– Само село Гнездилово считается очень древним. Более полутора тысяч лет, именно в этом месте начинали жить вместе и славянские и финно-угорские племена и об этом мы знаем не понаслышке, у нас постоянно в селе проходят археологические работы. Очень важно именно в этом месте провести фестиваль национальных культур. Это то место, где проходило становление нашего государства разными народами,этносами. Это очень важно.Культурное и историческое наследие- фундамент межнационального сотрудничества, уверен автор проекта Сергей Нечаев. Идею "Агентства развития гражданских инициатив" поддержал департамент региональной политики Владимирской области. Проект стал победителем конкурса некоммерческих организаций.Ольга Осокина, заместитель директора департамента региональной политики Владимирской области:- Очень разные во Владимирской области живут люди, разные национальности. Но та сплочённость, которая у нас -это то, что мы бережём. То, что дорого нам всем. И нам очень приятно, что всё это передаётся молодому поколению.На разных языках мы сейчас слышим песни. Это то, что нас объединяет, и очень приятно то, что такие проекты есть.На сцене - лучшие фольклорные коллективы. От татарского "Ак-Калфак" до казачьего "Раздолья"На фестивале «Диалог культур» представили народные костюмы, организовали мастер-классы. Секреты обращения с белой глиной детям раскрыл гончар Алексей Малахов из села Коровино Меленковского района. Исторического центра гончарного промысла.Алексей Малахов, гончар:– Я в этом ремесле около 25 лет. 26-ой год. Я в пятом поколении. Это у нас традиция. Наследие. Я знаю своих предков до середины 19-ого века. Основная задача- это не потерять корни. Молодежь должна об этом помнить. Это основная задача.Активное участие в фестивале приняла и Автономия татар Владимирской области. Ее председатель Макадес Муртазин привез в Гнездилово практически всю семью.Макадес Муртазин, председатель владимирской областной общественной организации "Автономия татар Владимирской области":– Фестивали межнациональные очень эффективны, очень популярны и народу это нравится. А в формате сельской местности на улице, в деревне - самое интересное, потому что мы выходим в народ. Мы встречаемся с жителями, и также сами приобщаемся к традиционной культуре.А эта песня на татарском - от Муртазина - младшего. Камиль бережно хранит свой национальный язык.Камиль Муртазин, участник межнационального фестиваля "Диалог культур":– Разговариваю со своей семьей на татарском языке, он мне родной. Я его знаю с года.Фестиваль под открытым небом собрал и гнездиловцев, и гостей из других городов.– Очень классный фестиваль. Поем, танцуем, едим. *В наше нелегкое время такой прекрасный концерт. Очень поднимает настроение и дух наш русский.Благодаря силе русского духа и единению в Гнездилове сегодня возрождается один из главных символов древнего села. И его главное украшение. Ансамбль старинных церквей. Летнего храма во имя Николая Чудотворца и теплого- в честь суздальских святых Федора и Иоанна. В последнем уже проходят службы.Сергей Нечаев, организатор межнационального фестиваля "Диалог культур", автор проекта:- 5 лет назад он пребывал в руинизированном состоянии. Там, где мы сейчас восстанавливаем алтарь, росли деревья. Не было кирпича, не было кровли, разобраны были стены и так далее.Соборность, готовность прийти на помощь, подставить плечо, уважение к истории и своим корням, традициям десятков народов нашей необъятной многонациональной страны- истина, выверенная веками. Как и столетия назад, Россия делает свой выбор. Неизменный. ВЫБОР НАРОДА - ВМЕСТЕ НАВСЕГДА.