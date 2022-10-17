В столице после двух лет показов закрылся мюзикл Шахматы. Его посмотрели почти 700 тысяч зрителей, артисты выходили на сцену МДМ 600 раз – это абсолютный рекорд среди десятков постановок, осуществленных по всему миру после мировой премьеры спектакля в Лондоне в 1986 году. Грандиозная музыка Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса – участников и композиторов группы ABBA – пришлось москвичам по вкусу.

В столице после двух лет показов закрылся мюзикл "Шахматы". Его посмотрели почти 700 тысяч зрителей, артисты выходили на сцену МДМ 600 раз – это абсолютный рекорд среди десятков постановок, осуществленных по всему миру после мировой премьеры спектакля в Лондоне в 1986 году. Грандиозная музыка Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса – участников и композиторов группы ABBA – пришлось москвичам по вкусу.В премьерных спектаклях в середине 80-х годов прошлого века Алла Пугачева должна была сыграть Светлану, жену русского шахматиста Анатолия Сергиевского, от которой он сбежал на Запад. Роль не главная, с единственной сольной партией, но заметная.Автор либретто мюзикла Тим Райс тогда специально приезжал в Москву, ходил на концерт главной советской певицы и предложил ей роль в мюзикле. Но она поехать не смогла. "Мы стояли и рыдали, потому что понимали: меня никто не отпустит, – позже рассказала Пугачева. – Одиннадцать месяцев надо было провести на репетиции, а это уже приравнивалось бы к бегству. И я отказалась ради семьи". В СССР у нее были мама, дочь, и лишиться возможности вернуться к ним в Москву Алла Борисовна очень боялась. Она была очень огорчена, что не смогла стать первой русской артисткой на Бродвее.В российской версии мюзикла она все-таки появилась – в видеосравнении двух стран и двух систем, которое идет на экранах во время советско-американского матча. Белый дом и Кремль, статуя Свободы против "Рабочего и колхозницы", бродвейские мюзиклы против нашего балета, нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг и "сталинская" высотка Московского университета, Гагарин и американская лунная программа, Элвис Пресли и Лайза Минелли против Владимира Высоцкого и Аллы Пугачевой...Ее изображение не стали вырезать даже после того, как она уехала с детьми за границу, обозвала россиян "рабами", а ее пятый муж был признан финансируемым Украиной иностранным агентом.Стоит напомнить, что в феврале 2020 года, накануне пандемии, Алла Борисовна появилась на закрытой презентации мюзикла "Шахматы", где присутствовал и гроссмейстер Анатолий Карпов, и автор либретто Тим Райс. "Я была тронута до слез", – призналась Примадонна после исполнения актрисой Анной Гученковой арии Cветланы Someone "Это было не со мной".