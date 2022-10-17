13 октября суд города Меленки вынес приговор местному жителю – тот зимой ловил рыбу запрещенными...

13 октября суд города Меленки вынес приговор местному жителю – тот зимой ловил рыбу запрещенными способами.По приговору суда орудия ловли – сеть и ледобур – будут уничтожены.Мужчину задержали в деревне Елино на реке Оке. Он находился на территории Окского заказника, что противоречит закону.До приезда полиции обвиняемый успел поймать лишь три рыбы, однако расставил 13 сетей общей длиной 240 метров.По факту незаконного лова на территории заказника с применением сетей было возбуждено уголовное дело.Рыбак получил 7 месяцев условного лишения свободы.Фото: Pxfuel.com