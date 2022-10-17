Главные новости к этому часу: Обманутые дважды. - Очная ставка с застройщиком. Почему покровские...

Главные новости к этому часу:Обманутые дважды.- Очная ставка с застройщиком. Почему покровские дольщики на протяжении почти двадцати лет не могут получить жилье?С ветерком.-В регионе запустили в эксплуатацию первые двадцать шесть километров трассы М-12. Сколько стоит проезд?Молебен за Победу.- В старинной часовне в селе Святково Кольчугинского района прошел молебен о здравии российских бойцов. Кто и как восстанавливает храм-мемориал?