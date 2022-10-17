Начни день с нами:
- Скорость и комфорт.
Первый пошёл! Во Владимирской области досрочно открыли...
Начни день с нами:
- Скорость и комфорт.
Первый пошёл! Во Владимирской области досрочно открыли один из участков платной М-12. Почём километр?
- Пожизненная доля.
Обманутые дважды. Дольщики строительной пирамиды из Покрова ждут квартир и выплат уже восемнадцать лет.
- Интересное в Сети.
Первые заморозки, поддержка мобилизованных и небывалые грибные уловы. Что обсуждали жители региона на прошедшей неделе?