Задачи по частичной мобилизации в Москвы выполнены в полном объеме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, разосланные по месту жительства и предприятиям повестки прекращают свое действие.

Задачи по частичной мобилизации в Москвы выполнены в полном объеме, мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, разосланные по месту жительства и предприятиям повестки прекращают свое действие.Пункты сбора мобилизованных закрываются в 14:00 17 октября, уточнил градоначальник."По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме", – написал мэр.Собянин отметил, что мобилизация стала огромным испытанием для горожан. Но благодаря чувству долга и патриотизму москвичей задачи по частичному призыву полностью выполнены, заявил градоначальник.Мэр поблагодарил жителей столицы. Он выразил надежду, что мобилизованные москвичи вернутся домой живыми и здоровыми."Москва будет заботиться о ваших семьях и близких. Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях", – сообщил Собянин.Напомним, что в начале октября мэр подписал указ о дополнительной социальной поддержке семей мобилизованных. Меры касаются детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, супругов и других членов семьи. Власти столицы приняли решение дополнительно мобилизованным 50 тысяч рублей в месяц.Также в столице действует центр поддержки семей мобилизованных. Он расположен по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Центр работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Подробнее – в "Дни.ру".