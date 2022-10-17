В Киржаче полиция задержала продавщицу меда, обвиняемую в подмене денег 71-летней пенсионерки на билеты «Банка приколов». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской

В Киржаче полиция задержала продавщицу меда, обвиняемую в подмене денег 71-летней пенсионерки на билеты «Банка приколов». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала, что улице к ней подошла незнакомка, предложившая помочь в проводимом обмене денег на купюры нового образца. Доверчивая бабушка позвала цыганку домой, где