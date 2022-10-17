Путепровод готовят к асфальтированию.

В Коврове завершается реконструкция правой части Павловского моста. Подрядчик уложил гидроизоляцию.Как пояснили службе технического надзора за производством работ, за выходные строители практически завершили её монтаж. В воскресенье бригада готовила поверхность объекта к бетонированию. По оценкам специалистов, к асфальтированию можно будет приступать 24-25 числа. После окончания работ и установки ограждений рабочие переместятся на вторую половину сооружения.Напомним, что на восстановление аварийного путепровода выделено свыше 300 млн рублей.