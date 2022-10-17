Для своевременного подписания актов приёмки выполненных работ директор фирмы заплатил 72 тысячи рублей.

В Коврове рассмотрят уголовное дело о коммерческом подкупе. На скамье подсудимых оказался представитель компании, занимавшейся капремонтом больницы.В апреле 2021 года между Ковровской городской больницей № 2 и ООО «ПСК «Партнёр» заключен контракт на капремонт помещения первого этажа. Параллельно учреждение и ООО «СК «СФ» подписали договор строительного контроля.Директор «СК «СФ» предложил подрядчику подписывать акты о приёмке выполненных работ без задержки по времени, за что последний должен был передавать ему денежное вознаграждение. Директор строительной фирмы согласился. Летом прошлого года за вышеуказанную «услугу» он заплатил 72 тысячи рублей.«Преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками МВД, передача средств производилась под их контролем. Мужчину задержали. Он признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Ковровский городской суд», - рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе прокуратуры.Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы.