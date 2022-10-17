Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении...

Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении руководителя одной из коммерческих организаций. Он обвиняется в совершении подкупа в значительном размере.Стало известно, что в апреле 2021 года между ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2» и ООО «ПСК «Партнер» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту в помещении медицинского учреждения.В то же время между учреждением здравоохранения и ООО «СК «СФ» был подписан договор о строительном контроле.Обвиняемый, являясь директором организации, которая осуществляет строительный контроль, предложил директору ООО «ПСК «Партнер» подписывать акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту вышеуказанного помещения без задержки по времени. За услугу последний должен был передать денежные средства.Как итог: руководитель строительной организации согласился. И в июне-августе 2021 года передал 72 000 рублей. Теперь обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: Pxfuel.com