Как сообщается в группе Вконтакте «Заметки спасателя» первая информация о пропавшем грибнике...
Как сообщается в группе Вконтакте «Заметки спасателя» первая информация о пропавшем грибнике поступила 14 октября. Михаил Быков приступил к поискам возле деревни Крячково:
«Начали прорабатывать окрестности около точки входа. В это время оперативный дежурный сообщил, что потерявшийся вышел на связь через «112» и попал в Камешковский район. С потерявшимся удалось связаться. Мужчину нашли».
15 октября стало известно и о втором пропавшем грибнике. Мужчина ушел от входа в лес на 10 км и пробыл в там почти сутки. К счастью, и его спасателем удалось найти.
На заметку!
Помните, если вы потерялись в лесу, то :
Позвоните по телефону 112 или на горячую линию «Лиза Алерт» по телефону 8-800-700-54-52.
Если телефон не работает, то обустройте место ожидания спасателей, разожгите костер.
Берегите запас воды!
Следите за своим физическим состоянием, не паникуйте.
Помните, что вас ищут.
Фото: Pxfuel.com