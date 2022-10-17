Как сообщается в группе Вконтакте «Заметки спасателя» первая информация о пропавшем грибнике...

Как сообщается в группе Вконтакте «Заметки спасателя» первая информация о пропавшем грибнике поступила 14 октября. Михаил Быков приступил к поискам возле деревни Крячково:«Начали прорабатывать окрестности около точки входа. В это время оперативный дежурный сообщил, что потерявшийся вышел на связь через «112» и попал в Камешковский район. С потерявшимся удалось связаться. Мужчину нашли».15 октября стало известно и о втором пропавшем грибнике. Мужчина ушел от входа в лес на 10 км и пробыл в там почти сутки. К счастью, и его спасателем удалось найти.На заметку!Помните, если вы потерялись в лесу, то :Позвоните по телефону 112 или на горячую линию «Лиза Алерт» по телефону 8-800-700-54-52.Если телефон не работает, то обустройте место ожидания спасателей, разожгите костер.Берегите запас воды!Следите за своим физическим состоянием, не паникуйте.Помните, что вас ищут.Фото: Pxfuel.com