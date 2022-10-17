Он ушел за грибами и пропал. Как сообщил в соцсетях сотрудник ковровского муниципального...

Он ушел за грибами и пропал.Как сообщил в соцсетях сотрудник ковровского муниципального поисково-спасательного отряда Михаил Быков, потерявшийся мужчина вышел на просеку вдоль ЛЭП и сумел позвонить родственникам. Спасатели определили его примерное местоположение, включили сирену и мужчина, ориентируясь на звуковой сигнал, вышел к людям. Блуждая в лесу, для поднятия уровня сахара в кровИ, он съел конфету, но к моменту встречи со спасателями мужчина ослаб, у него сильно кружилась голова.Фото и видео ВК "Заметки спасателя"