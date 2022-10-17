15 октября (в субботу, 22:30) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

15 октября (в субботу, 22:30) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в Киржачском районе, деревне Саповские Землянки. Пожарные оперативно потушили огонь, но дом лишился кровли, внутренней отделки, имущества и террасы. Погибших, к счастью, нет. О причинах пожара не сообщается.16 октября (в воскресенье, 17:15) спасатели выехали на срочный вызов в Александровский район, деревню Крутец. Правда, как оказалось, позвонили пожарным несвоевременно. Специалисты оперативно потушили огонь на площади 195 кв. м. Сгорела кровля и внутренняя отделка. Погибших и пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются. К ликвидации пожара привлекались от МЧС - 4 единицы техники и 15 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Телефоны спасения - «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: пресс-центр МЧС России по Владимирской области, https://33.mchs.gov.ru/