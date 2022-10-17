Столичное предприятие планирует уже в ближайшее время выпустить около 500 зарядных станций. Они предназначены для коммерческого и частного использования.

Столичное предприятие планирует уже в ближайшее время выпустить около 500 зарядных станций. Они предназначены для коммерческого и частного использования.Инновационные зарядные станции разработала московская компания "САГА". Зарядка электромобиля займет от двух до пяти часов, рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.По его словам, процессом питания автомобиля можно будет управлять с помощью приложения на смартфоне. Отечественные технологии позволяют полностью заместить иностранных производителей, подчеркнул руководитель департамента.Предприятие выпускает зарядные станции в антивандальном корпусе. Изделия адаптированы под разные климатические условия, оснащены системой контроля управления влажностью и температурой.Ранее сообщалось, что московская компания достигла целевых показателей нацпроекта "Производительность труда" за три месяца вместо запланированных шести. Сейчас предприятие до 20 изделий в месяц.Москва делает ставку на электрический транспорт. В июле 2022 года в Троицком административном округе открылся крупнейший в Европе парк электробусов.В скором времени город на заводе "Москвич". Это будет как личный, так и городской автотранспорт – такси и каршеринг.