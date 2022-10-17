В Москве погиб бывший замначальника управления ГИБДД по Москве Игорь Загрядский. Как сообщает , мужчина был за рулем собственного Lexus. В Балтийском проезде его автомобиль влетел в ..

В Москве погиб бывший замначальника управления ГИБДД по Москве Игорь Загрядский. Как сообщает , мужчина был за рулем собственного Lexus. В Балтийском проезде его автомобиль влетел в автобус.По данным телеканала , Загрядскому стало плохо за рулем. Причиной ДТП называют остановку сердца.Как сообщает , инцидент произошел вечером 16 октября. Остальные подробности случившегося выясняются.