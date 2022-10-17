Теперь ему грозит реальный срок.

В Муроме за серию краж и грабежей задержан 22-летний парень. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.По версии следствия, в августе обвиняемый, находясь в магазине, похитил из продуктовой корзины кошелек. Преступление произошло пока владелица перекладывала продукты в пакет. Причинённый ущерб превысил четыре тысячи рублей. Злоумышленника задержали. На допросе он признался в содеянном. Оперативники также установили причастность фигуранта к двум грабежам.«В одном случае парень, ударив мужчину в подъезде, похитил сумку с имуществом и деньгами, а в другом – вырвал из рук женщины телефон в момент, когда та разговаривала», - уточнили муромские полицейские.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.