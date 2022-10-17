Напомним, что, если взглянуть на леса Владимирской области с высоты птичьего полета, можно...

Напомним, что, если взглянуть на леса Владимирской области с высоты птичьего полета, можно обнаружить посадку деревьев в форме надписи, прославляющей 100-летие Владимира Ленина. А конкретно – в Камешковском районе.Особенность в том, что прочитать надпись можно только осенью. Лиственные деревья желтеют и на фоне вечнозеленых елей проступает гигантское: «ЛЕНИН 100 ЛЕТ».Памятный знак посажен ещё в 1968 году. Создавал надпись заслуженный лесовод - Анатолий Каширский.Лес с геоглифом располагается в районе деревень Лаптево, Хохлово и Близнино.Администрация Владимирской области в своём официальном telegram-канале сообщает координаты объекта: 56.213136, 40.762305.Так что для любителей аэро-съёмок отличное время для ярких осенних фотографий. Это послание потомкам уже стало нашей историей.Фото: стоп-кадры видео Ильи Андреева, официальный telegram-канал администрации Владимирской области