За деньги она заключала с коммерсантами контракты на поставку продуктов питания.

В Петушках заведующая детским садом признана виновной в совершении коррупционных преступлений. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Следственного комитета.С августа 2017 по июль 2018 года руководитель учреждения получила от предпринимателя взятку в размере более 75 тысяч рублей за заключение контрактов на поставку еды. На этом женщина не остановилась. С сентября 2018 по апрель 2020 года обвиняемая поимела уже от другого коммерсанта более 120 тысяч рублей за аналогичную «услугу».Суд оштрафовал обвиняемую на 1,7 млн рублей и лишил её права занимать руководящие посты в госучреждениях на 2,5 года.