За деньги она заключала с коммерсантами контракты на поставку продуктов питания.

В Петушках заведующая детским садом признана виновной в совершении коррупционных преступлений. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Следственного комитета.С августа 2017 по июль 2018 года Старкова Л.М. получила от предпринимателя взятку в размере более 75 тысяч рублей за заключение контрактов на поставку еды. В Петушинском районном суде уточнили, что мае – июне 2017 года она сама обратилась к представителю бизнесмена с требованием выплаты ей мзды в сумме не менее 1,5% от ежемесячного платежа по контрактам. Она сообщила, что условием их дальнейшего сотрудничества в будет являться ежемесячное денежное вознаграждение. В противном случае предприниматель останется без заказов.На этом женщина не остановилась. С сентября 2018 по апрель 2020 года обвиняемая поимела с другого коммерсанта ещё более 120 тысяч рублей за аналогичную «услугу». Во втором эпизоде аппетиты злоумышленницы выросли. Её доля составила 5%.В результате суд оштрафовал обвиняемую на 1,7 млн рублей и лишил её права занимать руководящие посты в госучреждениях на 2,5 года.