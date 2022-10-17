В Петушках суд признал заведующую местным детским садом виновной в получении взяток на сумму около 200 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СледКома РФ по Владимирской области 17

В Петушках суд признал заведующую местным детским садом виновной в получении взяток на сумму около 200 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СледКома РФ по Владимирской области 17 октября. Суд установил, что с августа 2017 по июль 2018 годов заведующая получила от предпринимателя более 75 тысяч рублей за заключение контрактов на поставку продуктов питания