В подмосковном поселке Измайлово произошел взрыв бытового газа в одной из квартир на пятом этаже панельной девятиэтажки. Об этом сообщает телеканал . К счастью, взрыв не привел к ..

В подмосковном поселке Измайлово произошел взрыв бытового газа в одной из квартир на пятом этаже панельной девятиэтажки. Об этом сообщает телеканал .К счастью, взрыв не привел к возгоранию, а также не повредил несущие конструкции дома. Жильцов удалось быстро эвакуировать, по данным.В итоге в результате взрыва газа частично разрушилось остекление балкона. Как сообщает , информации о пострадавших пока не поступало.