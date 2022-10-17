Место выбрано не случайно. Он был выпускником этого учебного учреждения. Командир отделения...

Место выбрано не случайно. Он был выпускником этого учебного учреждения.Командир отделения парашютно-десантной роты 234 гвардейского десантно-штурмового полка - Руслан Аристов погиб 25 мая 2022 года в зоне проведения специальной военной операции.За героизм указом президента Российской Федерации он награждён Орденом Мужества посмертно.В открытии мемориальной доски приняли участие члены Боевого братства Владимирской области, представители администрации города и горсовета, мама Руслана Вячеславовича, близкие, друзья и неравнодушные жители областного центра.Фото: Алексей Метёлкин, "Вконтакте"