В селе Сновицы в темное время суток дикий лис попал под колеса автомобиля. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, машина двигалась по селу на большой скорости и не успела затормозить перед

В селе Сновицы в темное время суток дикий лис попал под колеса автомобиля. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, машина двигалась по селу на большой скорости и не успела затормозить перед животным. Также камеры зафиксировали, что спустя некоторое время автомобиль вернулся, водитель сфотографировал животное и скрылся с места происшествия. В результате столкновения у лиса оказались