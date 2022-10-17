На дебошира завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Житель Юрьев-Польского района разбил уличной урной чужой автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.В полицию обратился 40-летний мужчина, который обнаружил вмятину на машине. Оперативники установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый земляк заявителя. На допросе фигурант рассказал, что по пьяни включил героя и раскурочил «железного коня» помойкой. Ущерб составил 40 тысяч рублей.На дебошира завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.