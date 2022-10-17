Во Владимире ранее судимого мужчину приговорили к лишению свободы за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре 17 октября. Установлено, что будучи уже наказанным за

Во Владимире ранее судимого мужчину приговорили к лишению свободы за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре 17 октября. Установлено, что будучи уже наказанным за вождение в нетрезвом виде, в декабре 2021 года мужчина вновь сел пьяным за руль. Его остановили сотрудники ДПС по Владимиру. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался. Ленинский районный суд назначил