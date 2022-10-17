Экстрим-гонка стартует 22 октября в 11:00 часов утра.
Соревнования пройдут на пляже в районе...
Экстрим-гонка стартует 22 октября в 11:00 часов утра.
Соревнования пройдут на пляже в районе поселка Заклязьменский.
Принять участие в гонке-забеге с препятствиями могут все жители Владимирской области в возрасте от 18 лет и старше.
У вас должна быть экипировка в соответствии с правилами соревнований.
Гонка будет проходить в личном и командном первенстве:
Личное первенство – масстарт, дистанция 6 км;
Командное первенство – гонка на дистанции 6 км, команда из 4 человек (мужчины и женщины).
Заявки на участие в соревнованиях можно направить по адресу электронной почты: [email protected]
до 19 октября включительно.
Фото: официальная группа Вконтакте экстрим-гонки https://vk.com/gonka33