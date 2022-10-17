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<a href="https://33live.ru/novosti/17-10-2022-vladimircev-priglashayut-na-igry-patriotov.html" target="_blank">Владимирцев приглашают на «Игры Патриотов»</a> - Экстрим-гонка стартует 22 октября в 11:00 часов утра. Соревнования пройдут на пляже в районе...