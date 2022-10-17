До 30 октября в Областном дворце культуры и искусства ждут всех желающих. Вход на выставку...

До 30 октября в Областном дворце культуры и искусства ждут всех желающих. Вход на выставку абсолютно бесплатный.Экспозиция посвящена великим русским композиторам, хореографам, актерам и режиссерам, шедеврам драматических произведений, знаменитым балетным постановкам.История выпуска отечественных памятных монет, посвященных театральной тематике, насчитывает более 30 лет. Первая из них была отчеканена еще в 1989 году из мельхиора к 150-летию со дня рождения выдающегося композитора Модеста Мусоргского.С этого времени было выпущено уже более 100 монет на театральную тему.Владимирцы и гости города смогут увидеть увеличенные изображения памятных монет Банка России, рассмотреть портреты русских классиков и сцены из популярных спектаклей.Фото: https://www.culture.ru/