Во Владимирской области при поддержке Минобороны России и Министерства просвещения прошла...

Во Владимирской области при поддержке Минобороны России и Министерства просвещения прошла всероссийская акция "Письмо солдату". Ветераны, студенты, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов написали теплые слова в адрес российских военнослужащих. Всего российские школьники отправили в войска 240 тысяч писем и рисунков.Екатерина Суздальцева. студентка владимирского медицинского колледжа:- Об акции я узнала, потому что нам о ней сообщил наш куратор. Я сразу же решила то что, точно буду в ней участвовать. Потому что нашим солдатам на Украине сейчас очень нужна поддержка.Екатерина Кондакова. преподаватель владимирского медицинского колледжа:- Каждый солдат защищает не что-то такое эфемерное, каждый солдат защищает конкретную вещь. Он защищает: свою семью, свою жену, своего ребенка, мать, отца.